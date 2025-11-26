Мамлекеттик мүлк агенттигинин жетекчиси алмашты

Президент Садыр Жапаров Тимур Малбашевди Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору кызматынан алып, анын ордуна Бексултан Токоновду жаңы жетекчи кылып дайындады.
Тимур Малбашев Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттикке быйыл март айында директор болуп бекитилген.
Бексултан Токонов тууралуу ачык булактарда дээрлик маалымат жок. Ал Президенттин иш башкармасынын мамлекеттик мүлктү башкаруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы экенин көрүүгө болот. (BTo)
