Гонконгдо 30 кабаттуу комплекске жайылган өрттөн 13 киши каза болду

Гонконгдогу көп кабаттуу турак жай комплексинде чыккан өрт жети имаратка жайылып, 13 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу калаанын өрт кызматы 26-ноябрда билдирди.
Маалыматка караганда, тогуз адам өрт болгон жерде эле көз жумган. Төрт киши ооруканага жеткирилгенден кийин каза болгону маалымдалды. Кеминде 15 адам жаракат алды.
Жергиликтүү бийлик болжол менен 700 тургун коопсуз жайларга эвакуацияланганын билдирди.
Ушул тапта тилсиз жоо толугу менен өчүрүлө элек. Аны менен күрөшкө 100дөй өрт өчүрүүчү машине, 700дөй куткаруучу жана медкызматкер, 60тай "Тез жардам" автоунаасы тартылды.
Таи По районунда жайгашкан комплекс отуз кабаттуу сегиз имараттан турат. Анын жетөөсүн өрт каптады. Жалпы комплексте эки миң батир бар жана ал жакта болжол менен 4800 киши жашайт.
Социалдык тармактарга тараган видеолордон өрт бири-бирине жакын жайгашкан имараттарга өтө тез жайылганын көрүүгө болот. Тилсиз жоонун тез тарашына имараттардын тышын каптаган бамбук жыгачтары да себеп болгон.
Гонконгдо курулуш жана оңдоо иштеринде бамбук кеңири колдонулат.
Өкмөт буга чейин коопсуздук маселелерине байланыштуу курулушта бамбуктан акырындап баш тартарын билдирген эле.
Шерине