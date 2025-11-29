Берлинде Кыргызстан-Германия кызматташтыгы талкууланды

Кыргызстандын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Берлинде өткөн кыргыз-герман Ишкердик кеңешинин жыйынында эки тараптуу кызматташуунун үч артыкчылыктуу багытын белгиледи. Алар финансы-банктык өз ара аракеттенүү, билим берүү жана кадрларды кесиптик даярдоодогу алака жана үчүнчүсү - миграция жаатындагы кызматташтык.
Өкмөт башчы финансылык операцияларды ачык-айкын, тез жана ишенимдүү аткаруу, соода-экономикалык байланыштарды активдештирүү үчүн Кыргызстан менен Германиянын банк мекемелеринин ортосунда түз корреспонденттик мамилелерди өнүктүрүүнү сунуштады.
Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Касымалиев өз ара диалог жана сүйлөшүүлөр экономикалык алаканы кеңейтүү, заманбап технологияларды киргизүү жана биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачканын айтты.
Министрлер кабинетинин төрагасы Берлин шаарына жумуш сапары менен 28-ноябрда барды.
Сапары алкагында ал “Берлиндеги Кыргызстандын улуттук экономика күнү” деген темадагы кыргыз-герман бизнес форумуна, ошондой эле ишкерлер кеңешинин жыйынына катышты. Форумдун жыйынтыгында саламаттык сактоо, билим берүү, миграция багытында кызматташуу тууралуу документтерге кол коюлду.(КЕ)
