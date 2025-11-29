Линктер

29-Ноябрь, 2025-жыл, ишемби, Бишкек убактысы 15:21
30-ноябрдын аба ырайы: күн ачык болот

Ала-Арча.
Ала-Арча.

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 30-ноябрда жаан-чачын болбойт. Түштүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0…-5, күндүз 10…15;

Талас өрөөнүндө түнкүсүн -1…-6, күндүз 9…4;

Баткен облусунда түнкүсүн -3…+2, күндүз 11…16;

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -2…+3, күндүз 12…17;

Ысык-Көл облусунда 0…-5, күндүз 4…9;

Нарын облусунда түнкүсүн -10…-15, күндүз 4…9 градус жылуу болот.

Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Түштүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -1…-3°, күндүз 12…14° болот.

