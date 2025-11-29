30-ноябрдын аба ырайы: күн ачык болот

Кыргызгидромет кызматы билдиргендей, 30-ноябрда жаан-чачын болбойт. Түштүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0…-5, күндүз 10…15;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -1…-6, күндүз 9…4;
Баткен облусунда түнкүсүн -3…+2, күндүз 11…16;
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -2…+3, күндүз 12…17;
Ысык-Көл облусунда 0…-5, күндүз 4…9;
Нарын облусунда түнкүсүн -10…-15, күндүз 4…9 градус жылуу болот.
Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Түштүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -1…-3°, күндүз 12…14° болот.
Шерине