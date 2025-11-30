Шайлоо: добуш сатып алууга байланыштуу тогуз кылмыш иши козголду

Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгүндө добуш сатып алуу боюнча тогуз кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Султан Макилов 30-ноябрда билдирди.
Бул иштердин алкагында 12 кишиге айыбы угузулган. Кылмыш иштердин бешөө Бишкек шаарында, экөө Чүй жана дагы экөө Жалал-Абад облусунда козголгон.
Шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча укук коргоо органдарына жана Борбордук шайлоо комиссиясына 256 маалымат түшкөн.
Мунун алдында Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов үгүт иштеринде мыйзам бузуулар боюнча талапкерлерге жана алардын жакындарына, үгүтчүлөрүнө 700 миң сомдук айып салынганын билдирген.
Шайлоо тилкелери 30-ноябрда саат 8:00дө ачылды жана добуш берүү 20:00гө чейин уланат.
Жогорку Кеңеш 25-сентябрда өзүн өзү таркатып, президент Садыр Жапаров парламентке кезексиз шайлоону 30-ноябрга дайындаган.
“Президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык мыйзам боюнча, өлкөдө 30 округ түзүлгөн. Эми ар бир округдан үчтөн депутат шайланып келет жана алардын бири аял болушу кажет же эки аял болсо бири эркек болушу шарт.
