Энергетика министрлиги: шайлоо күнү 380ден ашык нөөмөт тобу уюштурулду

"Ыкчам чыгуу үчүн атайын техника жана нөөмөттүк автомашиналар даярдалды. Мындан сырткары кандайдыр бир кырдаал катталса, авариялык абалды тез калыбына келтирүү үчүн, тийиштүү жабдуулар менен камсыздалды. Эгерде электр энергиясы менен камсыздоо боюнча суроолор пайда болсо төмөнкү номерлерге кайрылыңыздар: Колл-борбор: 1209, 105, Оператордун мобилдик номери: 0772 001209, 0556 001209 , WhatsApp номер- 0702 001209",-деп жазылган маалыматта.
Кыргызстанда 30-ноябрда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтүп жатат. Өлкөдө шайлоо системалары автоматташтырылган жана электр энергиясынан түздөн түз көз каранды.
Энергетика министрлиги шайлоо күнү Кыргызстандагы энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштерин билдирди. Ага ылайык, жалпы 383 нөөмөт тобу уюштурулуп, 1250дөй жумушчу ишке чыкты.
