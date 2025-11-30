Линктер

Шайлоо: Саат 16:00гө карата добуш бергендер 25% жетти

30-ноябрда өтүп жаткан Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо саат 16:00гө карата 1 млн. 73 миң 444 жаран добуш берди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров билдирди. Мындай көрсөткүч жалпы шайлоочулардын 25% түзөт.

Шайлоо округдары боюнча маалыматтар төмөнкүдөй:

  • №1 шайлоо округу – 31,2%;
  • №2 шайлоо округу – 27,81%;
  • №3 шайлоо округу – 27,52%;
  • №4 шайлоо округу – 31,44%;
  • №5 шайлоо округу – 21,42%;
  • №6 шайлоо округу – 22,64%;
  • №7 шайлоо округу – 24,09%;
  • №8 шайлоо округу – 27,94%;
  • №9 шайлоо округу – 23,02%;
  • №10 шайлоо округу – 31,37%;
  • №11 шайлоо округу – 18,41%;
  • №12 шайлоо округу – 25,12%;
  • №13 шайлоо округу – 32,19%;
  • №14 шайлоо округу – 25,2%;
  • №15 шайлоо округу – 28,88%;
  • №16 шайлоо округу – 29,05%;
  • №17 шайлоо округу – 22,05%;
  • №18 шайлоо округу – 24,13%;
  • №19 шайлоо округу – 20,8%;
  • №20 шайлоо округу – 16,37%;
  • №21 шайлоо округу – 19,71%;
  • №22 шайлоо округу – 20,35%;
  • №23 шайлоо округу – 21,23%;
  • №24 шайлоо округу – 17,82%;
  • №25 шайлоо округу – 22,06%;
  • №26 шайлоо округу – 28,25%;
  • №27 шайлоо округу – 25,68%;
  • №28 шайлоо округу – 23,59%;
  • №29 шайлоо округу – 28,72%;
  • №30 шайлоо округу – 32,07%.

Саат 15:00гө карата маалыматта жалпы шайлоочулардын 22% пайызы (944 миң 674 жаран) добуш берүүгө катышкан.

Кыргызстан боюнча 2 миң 492 шайлоо тилкеси саат 8:00дө ачылып, добуш берүү башталган. Мындан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 тилке иштеп жатат. Чет өлкөлөрдө 100 тилке бар жана Бишкек убактысы боюнча саат 8:00гө чейин 620 шайлоочу добуш берди.

Боршайком билдиргендей, шайлоого жалпы 460 талапкер ат салышууда жана бул жолу 4 294 243 шайлоочу добуш берет. Анын 48,47% эркектер, 51,52% аялдар.

