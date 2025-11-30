Шайлоо: Саат 16:00гө карата добуш бергендер 25% жетти

30-ноябрда өтүп жаткан Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо саат 16:00гө карата 1 млн. 73 миң 444 жаран добуш берди. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров билдирди. Мындай көрсөткүч жалпы шайлоочулардын 25% түзөт.
Шайлоо округдары боюнча маалыматтар төмөнкүдөй:
- №1 шайлоо округу – 31,2%;
- №2 шайлоо округу – 27,81%;
- №3 шайлоо округу – 27,52%;
- №4 шайлоо округу – 31,44%;
- №5 шайлоо округу – 21,42%;
- №6 шайлоо округу – 22,64%;
- №7 шайлоо округу – 24,09%;
- №8 шайлоо округу – 27,94%;
- №9 шайлоо округу – 23,02%;
- №10 шайлоо округу – 31,37%;
- №11 шайлоо округу – 18,41%;
- №12 шайлоо округу – 25,12%;
- №13 шайлоо округу – 32,19%;
- №14 шайлоо округу – 25,2%;
- №15 шайлоо округу – 28,88%;
- №16 шайлоо округу – 29,05%;
- №17 шайлоо округу – 22,05%;
- №18 шайлоо округу – 24,13%;
- №19 шайлоо округу – 20,8%;
- №20 шайлоо округу – 16,37%;
- №21 шайлоо округу – 19,71%;
- №22 шайлоо округу – 20,35%;
- №23 шайлоо округу – 21,23%;
- №24 шайлоо округу – 17,82%;
- №25 шайлоо округу – 22,06%;
- №26 шайлоо округу – 28,25%;
- №27 шайлоо округу – 25,68%;
- №28 шайлоо округу – 23,59%;
- №29 шайлоо округу – 28,72%;
- №30 шайлоо округу – 32,07%.
Саат 15:00гө карата маалыматта жалпы шайлоочулардын 22% пайызы (944 миң 674 жаран) добуш берүүгө катышкан.
Кыргызстан боюнча 2 миң 492 шайлоо тилкеси саат 8:00дө ачылып, добуш берүү башталган. Мындан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 тилке иштеп жатат. Чет өлкөлөрдө 100 тилке бар жана Бишкек убактысы боюнча саат 8:00гө чейин 620 шайлоочу добуш берди.
Боршайком билдиргендей, шайлоого жалпы 460 талапкер ат салышууда жана бул жолу 4 294 243 шайлоочу добуш берет. Анын 48,47% эркектер, 51,52% аялдар.
