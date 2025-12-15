Линктер

15-Декабрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 11:24
Бишкекте базардан чыккан өрт чектөөгө алынды

"Азиз" базарынан чыккан өрт. Сүрөт ӨКМге таандык
"Азиз" базарынан чыккан өрт. Сүрөт ӨКМге таандык

Бишкек шаарындагы “Азиз” базарынан өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрт саат 10:16да чектөөгө алынган. Жалпы 500 чарчы метр аянт күйгөнү кабарланды. Жабыркагандар жок.

Өрт өчүрүү иштери саат 8:58ден бери уланууда жана ага сегиз бөлүм тартылган.

“Азиз” дүң базары Бишкектин Махатма Ганди көчөсүндө жайгашкан.

Расмий маалымат боюнча, Кыргызстанда 2024-жылы 3 148 өрт кырсыгы катталып, андан 47 адам каза болгон, алардын ичинен жетөө балдар. 2023-жылы баш-аягы 3 498 өрт кырсыгы катталып, 35 адам каза таап, 31 киши жаракат алган.

