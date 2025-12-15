Бишкекте базардан чыккан өрт чектөөгө алынды

Бишкек шаарындагы “Азиз” базарынан өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, өрт саат 10:16да чектөөгө алынган. Жалпы 500 чарчы метр аянт күйгөнү кабарланды. Жабыркагандар жок.
Өрт өчүрүү иштери саат 8:58ден бери уланууда жана ага сегиз бөлүм тартылган.
“Азиз” дүң базары Бишкектин Махатма Ганди көчөсүндө жайгашкан.
Расмий маалымат боюнча, Кыргызстанда 2024-жылы 3 148 өрт кырсыгы катталып, андан 47 адам каза болгон, алардын ичинен жетөө балдар. 2023-жылы баш-аягы 3 498 өрт кырсыгы катталып, 35 адам каза таап, 31 киши жаракат алган.
