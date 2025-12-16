Өзбекстандын соту Кашкадарыя облусунун 40 жаштагы тургунун жалданмачылык беренеси менен төрт жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу UzNews кабарлады.
Камаши райондук сотунун өкүмүнө шилтеме менен таратылган маалыматта ал адамдын толук аты-жөнү көрсөтүлбөстөн 2015-жылы Орусиянын жараны менен никеге турганы, орус паспортун алганы айтылат. Быйыл мартта өлкөнүн сыртына чыгуу үчүн документ алам дегенде, ага аскердик каттоого туруу керектиги айтылган. Ал өзү айтып бергендей, Приморье крайындагы аскердик бөлүккө күчтөп жөнөтүлгөн. Майданга жиберишерин билип калганда эски оорусун айтып, операция жасаткан. Ооруканадан чыккандан кийин Өзбекстанга жол тартып, ал жакта Мамлекеттик коопсуздук кызматынын башкармалыгына кайрылган. UzNews ал Орусиянын Коргоо министрлиги менен келишимге кол койгонун жазат.
Gazeta.uz басылмасы Өзбекстандын Мамлекеттик коопсуздук кызматына шилтеме менен 2022-жылдан бери өлкөдө чет жактардагы куралдуу жаңжалдарга жалдануу беренеси менен 338 кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Мекеме ал адамдардын диний-экстремисттик жана эл аралык террордук уюмдарга кошулганын же чет өлкөлүк аскердик түзүмдөргө жалданганын аныктаган. Кайсы жаңжалдар тууралуу кеп болгону белгисиз.
Орус армиясынын катарында канча өзбекстандык согушуп жүргөнү белгисиз. Расмий Ташкент андай маалыматтарды расмий жарыялаган эмес. Украинанын мамлекеттик "Хочу жить" долбоору быйыл октябрда Өзбекстандын кеминде 2 715 жараны Украинага каршы согушканын же согушуп жүргөнүн аныктаган.
Долбоордун эсебинде, 2023-жылы Орусия тарапта 498 өзбекстандык, ал эми быйыл алгачкы алты айда дээрлик 1300 адам согушкан.
Кыргызстанда дагы Украинада орус армиясынын катарында согушкан бир нече адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган.
Шерине