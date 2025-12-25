Линктер

25-Декабрь, 2025-жыл, бейшемби
РЕН ТВнын негиздөөчүсү Ирена Лесневская дүйнөдөн кайтты

Ирена Лесневская.
РЕН ТВ телеканалынын негиздөөчүсү Ирена Лесневская 83 жашында көз жумду. Бул тууралуу теле алып баруучу Марианна Максимовская билдирди.

1991-жылы Ирена Лесневская уулу Дмитрий менен РЕН ТВ телекомпаниясын негиздеген. 1997-жылы ал ошол эле аталыштагы телеканалды түзүп, аны 2005-жылга чейин башкарып келген.

Телеканалдан кеткенден кийин Лесневская "Новая время" журналын сатып алып, кийинчерек анын аталышын The New Times деп өзгөрткөн. 2013-жылы ушул эле журналды анын башкы редактору Евгений Альбацка саткан.

Лесневская 1990-2000-жылдары Орусияда көз карандысыз медианын түптөлүшүнө салым кошкондордун бири. (KS)

Шерине

 

