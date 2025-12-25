РЕН ТВнын негиздөөчүсү Ирена Лесневская дүйнөдөн кайтты

РЕН ТВ телеканалынын негиздөөчүсү Ирена Лесневская 83 жашында көз жумду. Бул тууралуу теле алып баруучу Марианна Максимовская билдирди.
1991-жылы Ирена Лесневская уулу Дмитрий менен РЕН ТВ телекомпаниясын негиздеген. 1997-жылы ал ошол эле аталыштагы телеканалды түзүп, аны 2005-жылга чейин башкарып келген.
Телеканалдан кеткенден кийин Лесневская "Новая время" журналын сатып алып, кийинчерек анын аталышын The New Times деп өзгөрткөн. 2013-жылы ушул эле журналды анын башкы редактору Евгений Альбацка саткан.
Лесневская 1990-2000-жылдары Орусияда көз карандысыз медианын түптөлүшүнө салым кошкондордун бири. (KS)
