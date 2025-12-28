Бир жылда мейманкана жана ресторан курууга жумшалган инвестиция 23,2% өстү

Үстүбүздөгү жылдын январь–ноябрь айларында мейманкана жана ресторандарды курууга жумшалган инвестиция былтыркыга караганда 23,2% өстү.
Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин жылдык маалыматында айтылат.
Маалыматта бул тармакты каржылоо элдин жана резиденттердин, ишкана-уюмдардын, банктардын насыяларынын эсебинен жүргөнү, бул булактардын жалпы үлүшү 99,8% түзгөнү белгиленген.
Маалымат жана байланыш объекттерине жумшалган инвестиция дагы былтыркы жылдын январь-ноябрь айларына караганда 17,6% көтөрүлгөн. Билим берүү жана (18,3%), саламаттык сактоо объекттерин (6,3%) куруу үчүн инвестиция көлөмү жогорулаганын көрүүгө болот. Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу объекттерине жумшалган инвестиция көлөмү 5,8% түзгөн.
Бул курулуштарды каржылоо республикалык жана жергиликтүү бюджеттин, чет элдик гранттардын жана резиденттердин кайрымдуулук жардамынын эсебинен жүргөн. (ST)
Шерине