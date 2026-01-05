Кыргызстанда былтыр 18 миң тоннадай өсүмдүк майы өндүрүлдү

Былтыр Кыргызстанда өсүмдүктөрдөн май алуучу беш жаңы ишкана ачылды. Алардын экөө Нарында, калгандары Чүй, Талас, Ысык-Көл облустарында.
Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги билдирди.
Аталган министрликтин маалыматында 2025-жылдын 11 айында өлкөдө 18,5 миң тоннага жакын өсүмдүк майы өндүрүлгөн.
"Кайра иштетүү кубаттуулуктарын кеңейтүү импортту кыскартууга жана ички өндүрүштүн мындан ары өсүшү үчүн шарттарды түзүүгө өбөлгө түзөт. Министрлик май өсүмдүктөрүнүн жогорку түшүмдүү сортторун жайылтуу иштерин жүргүзүүдө. Учурда АКШдан, Орусиядан, Казакстандан жана Түркиядан келген жаңы сорттор сыноодон өтүүдө", - деп жазылган министрликтин билдирүүсүндө.
Маалыматта өлкө аймагында Петрович сортундагы сафлор өстүрүлө баштаганы белгиленген.
Өсүмдүктөн май алуу үчүн айрым ишканаларга БУУнун Дүйнөлүк азык-түлүк программасы колдоо көрсөткөн. Эл аралык уюмдун жардамы менен Ак-Талаа районундагы ишканага Түркиядан жабдыктар сатып алынган. Өткөн жылы ишкана 10 тоннадан ашык сафлор уругун кайра иштеткен. Учурда майдын литри 200 сомдон сатылууда.
Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги 2024-жылы сафлор 9804 гектар аянтка эгилип, андан 10 667,6 тонна түшүм жыйналганын билдирген. Орточо түшүмдүүлүк гектарынан 10,9 центнерди түзгөн.
Министрлик сафлор кургакчылыкка туруктуу экенин белгилеп, аны айрыкча асылдуулугу төмөн жайыттарга айдоого чакырып келет.
Сафлор - тамак аш, фармацевтика жана айыл чарба өндүрүшүндө кеңири колдонулган өсүмдүк. Сортуна жараша андан 30-40% чейин май сыгып алса болот. Май алгандан кийинки калдыктан малга тоют жасалат. (ST)
