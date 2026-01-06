Al: Ирандын коопсуздук күчтөрү ооруканага чабуул жасоо менен эл аралык укукту бузду

Amnesty International укук коргоо уюму 6-январда жарыялаган билдирүүсүндө Ирандын коопсуздук күчтөрүнүн Илам шаарындагы ооруканага жасаган чабуулун "эл аралык укуктун ачык бузулушу" деп атады. Уюм нааразылыкка чыккандарга каршы мыйзамсыз күч колдонууга, ок атуучу куралдарды пайдаланууга жана ооруканада дарыланып жаткан адамдарды негизсиз кармоого дароо чек коюуну талап кылды.
Буга чейин "Эркин Европа/ Азаттык" радиосунун Иран кызматы- "Фарда" радиосу күбөлөргө таянып, 3-январда Малекшахи шаарындагы митинг учурунда Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусунун (ИРСК) күчтөрү демонстранттарга тикелей ок чыгарганын, натыйжада бир нече адам каза болуп, айрымдары жаракат алганын билдирген.
Жараат алгандар Малекшахиде оорукана жок болгондуктан Илам шаарындагы Имам Хомейни атындагы ооруканага жеткирилген. Коопсуздук күчтөрү 3-январга караган түнү ооруканага күч менен кирип барышкан. Ал жерде кагылышуулар 4-январдын таңына чейин уланган.
Amnesty International билдиргендей, ишемби күнү кечинде Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жана атайын полиция бөлүктөрүнүн өкүлдөрү оорукана аймагын курчап алганын билдирди.
"Алар оорукана аймагына көздөн жаш агызуучу газ бүркүп, айнек эшиктерди талкалап кирип барып, ооруканада болгон бейтаптарды, медициналык кызматкерлерди сабашкан", — деп айтылат билдирүүдө.
Уюм ишенимдүү булактарга таянып, коопсуздук күчтөрү ооруканага бир нече жолу кирип, дарыланып жаткан жарадар демонстранттарды жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүн кармап кеткенин билдирди.
Буга чейин АКШнын Мамлекеттик департаменти X социалдык тармагындагы фарсы тилиндеги расмий баракчасы аркылуу Иламдагы ооруканага жасалган чабуулду "адамзатка каршы кылмыш" деп мүнөздөгөн.
Расмий Тегеран өлкө батышындагы бир провинцияда башаламандык болгонун тастыктап, коопсуздук күчтөрү ооруканага рейд жүргүзгөнү тууралуу маалыматты моюнга алды.
Ирандын президенти өлкөнүн Ички иштер министрлигине Илам провинциясындагы окуялар боюнча толук иликтөө жүргүзүү үчүн атайын топ түзүүнү тапшырганы маалым болду.
Ирандагы толкундоолордо каза болгондордун саны 35ке жетти. Бул тууралуу укук коргоочулардын маалыматына таянып, "Aссошиейтед пресс" агенттиги жазды.
Маалыматка ылайык, бир аптадан ашуун убакыттан бери уланып жаткан нааразылык акцияларында 1 200дөн ашуун адам кармалган. Каза болгондордун арасында 29 демонстрант, төрт бала жана коопсуздук күчтөрүнүн эки кызматкери бар. Нааразылык акциялары Ирандын 31 провинциясынын 27синде, жалпысынан 250дөн ашуун аймакта катталды.
Толкундоолор 28-декабрда борбор калаа Тегеранда башталган. Буга Ирандын улуттук акчасы риалдын наркынын АКШ долларына карата кескин арзандашы жана инфляциянын 52% чейин өсүшү себеп болгон.
Шерине