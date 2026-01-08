Украина: Орусиянын соккусунан эки облус жарыксыз калды
Орусиянын соккуларынын кесепетинен Украинанын Днепропетровск жана Запорожье облустарынын эң зарыл инфраструктурасы жабыркап, электр энергиясы авариялык негизде өчүрүлдү. 8-январь түнү бул облустар жарыксыз калганын Украинанын Энергетика министрлиги, Запорожье облустук аскердик администрациясынын башчысы Иван Федоров, Днепропетровск облустук кеңешинин башчысы Николай Лукашук жана башка жетекчилер кабарлашты. Энергетика министрлиги орусиялык чабуулдардын айынан бул эки аймак "таптакыр жарыксыз" калганын билдирди.
Шерине