Ысык-Көлдө өспүрүм кызды зордуктоого шектүүлөр кармалды

Ысык-Көлдө жашы жете элек кызды зордуктоого шектелип эки жаран кармалды. Шектүүлөр 19 жашта экенин облустук милициянын басма сөз кызматы 10-январда кабарлады. Маалыматка караганда, 4-январда Каракол шаарынын 50 жаштагы тургуну милицияга кайрылып, 2010-жылы туулган кызы 2-январда түштө үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жатканын билдирген.
Ыкчам иш-чаралардын натыйжасында кыз табылып, Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилген.
Териштирүү иштеринин жүрүшүндө жашы жете элек кыз мыйзамдуу өкүлү, апасынын катышуусунда суракка алынган. Анда 7-январда Ак-Суу районунун Ак-Суу айылында белгисиз үйдө ага карата зордук-зомбулук көрсөтүлгөндүгүн билдирген.
Факты каттоого алынып, жашы жете элек кызга карата соттук-медициналык экспертиза дайындалган. Окуя катталган Ак-Суу милициясы Кылмыш-жаза кодексинин 157-беренесинин (Он алты жашка толо электер менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер) негизинде кылмыш ишин козгоду. Кылмышка шектүү катары О.У. жана Б.К. аттуу 19 жаштагы эки жаран кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.
Былтыр октябрда Ысык-Көл облусунда киши колдуу болгон 17 жаштагы Айсулуу Мукашеванын өлүмү коомчулукта катуу реакция жараткан. Кылмышка шек саналып 41 жаштагы Кумарбек Абдыров камалган. ИИМ шектүү кызды Ысык-Көлдө машинасына салып кетип, зордуктап, мыкаачылык менен өлтүргөндөн кийин сөөгүн Боом капчыгайына ыргытып жибергенин билдирген. Ал буга чейин бир канча жолу соттолгону, бирок жеңил жаза менен кутулуп кеткени ачыкка чыккан. (КЕ)
