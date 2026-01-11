Былтыр Сауд Арабиясына 144 аргымак экспорттолгон

Кыргызстан 2025-жылы Кытайга 23 тонна кургатылган өрүк, Сауд Арабиясына 144 жылкы экспорттоду.
Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигинин маалыматында Кытай менен жүн, кашемир, төө буурчак, тоок эти боюнча сегиз протокол, термикалык иштетилген эт жана тери боюнча үч протокол макулдашылган.
Мындан тышкары маалыматта вино, өсүмдүк майы жана жашылчаларды экспорттоо боюнча даярдык иштери жүрүп жатканы жазылган.
Министрлик Европа Биримдигине бал экспорттоого уруксат алуу процесси уланып жатканын, Британияга буга чейин 298 кг бал экспорттолгонун белгилеген.
"Кургатылган жер-жемиштер, бал жана башка кайра иштетилген продукцияларды Wildberries маркетплейси аркылуу сатуу кеңейип, санариптик экспорт 2025-жылдын маанилүү багыттарынын бирине айланууда", - деп жазылган маалыматта.
Расмий маалыматта Кыргызстандын он айдагы тышкы соодасы 12,8 млрд доллардан ашкан. Өлкө тышкы соодасынын үчтөн бирин (36,6%) Кытай менен жүргүзөт. (ST)
Шерине