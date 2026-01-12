Орусияда тажикстандык үй-бүлө мүчөлөрү газга ууланып каза болду

Орусиянын Самара шаарында Тажикстандан барган үй-бүлө - ата-энеси беш жашар кызы менен чогуу газга ууланып каза тапканы кабарланды.
"Озоди" радиосу кайгылуу бул окуя 7-январда болгонун, жакындары бир суткадан кийин билишкенин жазды. Маркумдардын сөөгү мекенине - Тажикстандагы Бохтар шаарына жиберилгени маалымдалды.
Маркумдардын жакындары билдиришкендей, алар Самарадагы батиринде тиричилик газына ууланышкан. Телефон аркылуу байланыша албаган туугандары Самарадагы тааныштарынан суранып, алар үйүнүн эшигин бузуп кирип үч кишинин сөөгүн табышкан.
Шерине