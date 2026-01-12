Трамп Ирандын жетекчилери сүйлөшүүнү каалап жатканын айтты

Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Ирандын жетекчилиги Вашингтон менен сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн чалганын билдирди.
"Ирандын лидерлери чалышты", — деди Трамп 11-январда Air Force One учагынын бортунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып.
"Жолугушуу уюштурулуп жатат. Алар сүйлөшүүлөрдү каалап жатышат",- деп кошумчалады.
Ошол эле учурда, "жолугушууга чейин эле биз аракет көрүшүбүз мүмкүн", — деди. Бирок эмнени айткысы келгенин чечмелеген жок.
Трамптын бул сөздөрүнө Тегеран да дароо комментарий бербеди.
Иран кайсы маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгүсү келгени азырынча так эмес. Мурда эки өлкө Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча кыйыр сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келген.
Трамптын бул билдирүүсүн утурлай Axios, The New York Times жана The Wall Street Journal сыяктуу басылмалар АКШ президенти Ирандагы нааразылык акцияларын колдоонун бир нече жолун карап жатканын маалымдашкан.
The Wall Street Journal басылмасы 13-январда президентке конкреттүү варианттар сунушталарын жазды.
Басылманын маалыматына караганда, ыктымал кадамдардын арасында аскердик соккулар, Иран армиясына каршы жашыруун киберкуралдарды колдонуу жана Иран өкмөтүнө кошумча санкцияларды киргизүү сыяктуу чаралар бар.
11-январда Ирандын ондогон шаарларында жана калктуу конуштарында нааразылык акциялары камоолор жана зордук-зомбулук менен коштолгону кабарланды. 15 күндөн бери уланып жаткн толкундоолордо 500дөн ашуун киши өлгөнү тууралуу маалыматтар бар. Азырынча бул сандарды бир нече булактан ырастоо мүмкүн эмес. Трамп буга чейин өзү да Иран боюнча бир канча варианттарды изилдеп жатканын айткан.
"Аскерлер муну карап жатышат, биз да өтө катуу варианттарды талдап жатабыз", — деген ал журналисттерге. Ошондой эле Ирандагы оппозиция лидерлери менен байланышта экенин айтып, бирок бул тууралуу да так маалымат берген эмес.
12-январда өкмөт тарапкерлерин өлкө боюнча митингдерге чыгууга чакырып, АКШ менен Израилдин "террордук аракеттерин" айыптоону сунуштады.
Өлкөдө баалардын кескин өсүшүнө байланыштуу Ирандагы соңку нааразылык акциялары 28-декабрда башталган.
Шерине