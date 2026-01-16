Линктер

16-Январь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 16:17
Жаңылыктар

17-январдын аба ырайы: Көпчүлүк аймактарда кар жаайт

17-январда түнкүсүн жана күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаайт, Чүй, Жалал-Абад, Ысык-Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын мол жаайт.

Жолдор тонголок, тайгак болот. Айрым жерлерде туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир жерлерде 15-20 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -5…-10, күндуз -1…-6

Талас өрөөнүндө түнкүсүн -5…-10, күндуз -1…-6

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -4…+1, күндүз -2…+3

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -2…-7, күндүз -1…+4

Нарын облусунда түнкүсүн -16…-21, күндүз -6…-11

Бишкек шаарында мезгил-мезгили менен кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн –6…-8°, күндүз -3…-5° суук болот.


