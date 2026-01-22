Бишкекте кампада өрт чыгып, чет элдик жаран каза болгону кабарланды

Бишкектин Ленин районундагы "Эркин экономикалык аймакта" (СЭЗ Бишкек) жайгашкан кампадан өрт чыгып, чет элдик жаран каза болду.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (ӨКМ) маалыматына караганда, өрт 22-январга караган түндө, саат 02:58де чектөөгө алынып, саат 05:58де толук өчүрүлдү. Өрттү өчүрүүгө жалпы 5 күжүрмөн эсеп жана штаб тартылган.
ӨКМдин маалыматына ылайык, өрттүн аянты болжол менен 900 чарчы метрди түзгөн. Тилсиз жоодон бир чет элдик жаран набыт болду, башка жабыркагандар тууралуу маалымат жок.
Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана кесепети аныкталууда.
Бишкекте өрттөн чет элдик жаран каза болгон окуя жыл жаңыргандан бери экинчи ирет катталды. 16-январь күнү шаардын чыгыш тарабында үч кабаттуу жеке жатаканада өрт чыгып, 24 жаштагы пакистандык студент каза болгон. Дагы бир адам жаракат алып, ооруканага жеткирилген.(ZKo)
