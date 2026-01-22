Бишкекте жана Чүйдө 14 мектеп курулат

Бишкекте жана Чүйдө 14 жаңы мектеп курулат. Бул мектептердин курулушу Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланат. Маалыматты курулуш, жана турак жай-коммуналдык чарба министринин орун басары Талантбек Имаканакун уулу 22-январда Жогорку Кеңеште билдирди.
Анын сөзүнө караганда Бишкектеги Ала-Тоо жаңы конушунда 1000, Биримдик Кут жаңы конушунда 750, Алтын Ордо - 750, Новопавлока айылында -750, Орто-Сай айылында 750, Улан кичирайонунда 750, Келечек жаңы конушунда 360, Маевка айылында 275 орундуу мектеп курулат. Булардан тышкары №26, №38, №63 жана №83 мектептерге кошумча корпустар тургузулат.
Ал эми Чүй облусундагы Ысык-Ата жана Аламүдүн райондорунда бирден мектеп курулат.
Мектептердин курулушу быйыл башталып, 2029-жылы аякташы керек.
Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жогорку Кеңештин 23-декабрдагы жыйынында кийинки жылы өкмөт Бишкек шаарында 20 мектеп курарын билдирген.
Соңку расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2 миң 394 мектеп бар, анын 2 миң 170и мамлекеттик, калган 224ү менчик. Аларда 1,5 миллиондон ашуун окуучу билим алат. (ZKo)
