Президент Жапаров экинчи мөөнөткө эмне менен барат?
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун ант берип, президенттик кызматка киришкенине туура беш жыл болду. Бийлик бул убакыт аралыгына экономиканы турукташтырып, чек ара маселесин толук чечилгенин айтып келет. Ал тапта оппозиция өкүлдөрү өлкөдө адам укуктары, сөз эркиндигинин принциптери сакталбай жатканын сынга алышат. Жапаровдун беш жылы кандай өттү? Октябрь окуясынан соң бийликке келген Садыр Жапаров убадаларынын өтөөсүнө чыктыбы? “Эксперттер талдайт” программасынын бүгүнкү чыгарылышында талкуулайбыз. Талкууга Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев, мурдагы премьер-министр Темир Сариев, Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси, дипломат Бактыгүл Каламбекова, ишкер, активист Тилек Токтогазиев катышат.
Чыгарылыштар
-
Декабрь 17, 2025
Парламент институту: Популизм, оппозиция жана саясий атаандаштык
-
Декабрь 02, 2025
Жогорку Кеңеш: Эски депутаттар, жаңы жүздөр
-
Декабрь 01, 2025
Жаңы парламент кандай болот?
-
Ноябрь 26, 2025
Москванын Кыргызстанга кызыгуусу арттыбы?
-
Ноябрь 11, 2025
Жогорку Кеңешке Мамдани сыяктуу саясатчы келеби?
-
Сентябрь 25, 2025
Жогорку Кеңеш кезексиз таркады. Шайлоо кандай өтөт?
Шерине