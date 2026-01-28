Линктер

28-Январь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 22:07

Эксперттер талдайт

Президент Жапаров экинчи мөөнөткө эмне менен барат?

Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун ант берип, президенттик кызматка киришкенине туура беш жыл болду. Бийлик бул убакыт аралыгына экономиканы турукташтырып, чек ара маселесин толук чечилгенин айтып келет. Ал тапта оппозиция өкүлдөрү өлкөдө адам укуктары, сөз эркиндигинин принциптери сакталбай жатканын сынга алышат. Жапаровдун беш жылы кандай өттү? Октябрь окуясынан соң бийликке келген Садыр Жапаров убадаларынын өтөөсүнө чыктыбы? “Эксперттер талдайт” программасынын бүгүнкү чыгарылышында талкуулайбыз. Талкууга Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев, мурдагы премьер-министр Темир Сариев, Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси, дипломат Бактыгүл Каламбекова, ишкер, активист Тилек Токтогазиев катышат.

