Жогорку Кеңештеги жүрүш: үч депутат мандатын тапшырды
Кыргызстандагы соңку окуялардын фонунда парламенттеги өзгөрүүлөр уланууда. Буга чейин мурдагы спикер Нурланбек Тургунбек уулу баш болгон үч депутат мандатынан баш тартса, Чыңгыз Ажибаев биринчи вице-спикерликтен кеткени белгилүү болду. Бийликтин башка бутактарындагыдай эле парламенттеги соңку жүрүштөр эмнеден кабар берет? Бул өзгөрүүлөр Жогорку Кеңештин көз карандысыздыгына кандай таасир этет? Талкууга парламент депутаты Кубанычбек Самаков, Илимбек Кубанычбеков, окумуштуу профессор Венера Сайпидин жана саясатчы Мавлян Аскарбеков катышты.
