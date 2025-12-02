Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
2-Декабрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 20:44

Эксперттер талдайт

Жогорку Кеңеш: Эски депутаттар, жаңы жүздөр

Жогорку Кеңеш: Эски депутаттар, жаңы жүздөр
Embed
Жогорку Кеңеш: Эски депутаттар, жаңы жүздөр

No media source currently available

0:00 0:57:06 0:00
Түз линк

Парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы жарыяланды. Алгачкы маалымат боюнча парламенттин курамына мурдагы чакырылыштагы 50гө жакын депутат, айрым жаңы жүздөр келчүдөй болуп турат. Парламенттик шайлоо кандай өттү, кийинки парламенттин жүзү кандай болот? "Азаттыктын" "Эксперттер талдайт" берүүсүндө талкуулайбыз.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG