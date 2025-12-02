Жогорку Кеңеш: Эски депутаттар, жаңы жүздөр
Парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы жарыяланды. Алгачкы маалымат боюнча парламенттин курамына мурдагы чакырылыштагы 50гө жакын депутат, айрым жаңы жүздөр келчүдөй болуп турат. Парламенттик шайлоо кандай өттү, кийинки парламенттин жүзү кандай болот? "Азаттыктын" "Эксперттер талдайт" берүүсүндө талкуулайбыз.
