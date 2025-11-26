Москванын Кыргызстанга кызыгуусу арттыбы?
Орус президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. 26-ноябрда өткөн жолугушууларда Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамилени тереңдетүү, бир нече багытта кызматташтык өнүктүрүү тууралуу сөз болду. Путиндин бул сапары Москва ачкан Украинадагы согушту токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр күчөгөн учурга туш келди. Дал ушул согуштан улам дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнүн изоляциясында калган Орусия үчүн Кыргызстан сыяктуу өнөктөштөрдүн учурда саясий жактан да, экономикалык жактан да мааниси артканы айтылып келет. Мындай шартта Москванын Кыргызстанга кызыгуусу артып жатабы жана мындай шартты Бишкек улуттук кызыкчылык үчүн кандай колдонушу керек?
