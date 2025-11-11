Жогорку Кеңешке Мамдани сыяктуу саясатчы келеби?
Кыргызстандын саясий турмушу кызып, парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Эми 19 күн бою талапкерлер өз программасы менен тааныштырып, добушун алууга аракет кылат. Ага чейин шайлоого талапкерлерди каттоо жараянындагы Борбордук шайлоо комиссиясынын элеги бир катар окуялар менен коштолуп, талкууларды жараткан учурлар болду. Бул жолку шайлоо кампаниясы кандай өтүп жатат, саясий өнөктүктүн мүнөзү кандай болууда? Дегеле Кыргызстанга кандай парламент керек? Бул суроолорду “Эксперттер талдайт” берүүсүндө талкуулайбыз. Талкууга көз карандысыз журналист Акчолпон Койчиева, БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов, окумуштуу Венера Сайпидин жана жарандык активист Адил Турдукулов катышат.
Чыгарылыштар
-
Сентябрь 25, 2025
Жогорку Кеңеш кезексиз таркады. Шайлоо кандай өтөт?
-
Сентябрь 19, 2025
Менчик кол тийбестиги коркунучтабы?
-
Сентябрь 11, 2025
Жогорку Кеңеш: Эрте шайлоого камылга башталдыбы?
-
Август 29, 2025
Эгемен элдин келечеги: Эркин өлкө, ачык коом, изденген муун
-
Август 11, 2025
“Снос” өнөктүгү: Үй-жайы бузулгандардын үнүн ким угат?
-
Июль 03, 2025
Жапаровдун Москва сапарынын мигранттарга жарыгы тийеби?
Шерине