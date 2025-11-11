Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
11-Ноябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:50

Эксперттер талдайт

Жогорку Кеңешке Мамдани сыяктуу саясатчы келеби?

Жогорку Кеңешке Мамдани сыяктуу саясатчы келеби?
Жогорку Кеңешке Мамдани сыяктуу саясатчы келеби?

Кыргызстандын саясий турмушу кызып, парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Эми 19 күн бою талапкерлер өз программасы менен тааныштырып, добушун алууга аракет кылат. Ага чейин шайлоого талапкерлерди каттоо жараянындагы Борбордук шайлоо комиссиясынын элеги бир катар окуялар менен коштолуп, талкууларды жараткан учурлар болду. Бул жолку шайлоо кампаниясы кандай өтүп жатат, саясий өнөктүктүн мүнөзү кандай болууда? Дегеле Кыргызстанга кандай парламент керек? Бул суроолорду “Эксперттер талдайт” берүүсүндө талкуулайбыз. Талкууга көз карандысыз журналист Акчолпон Койчиева, БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов, окумуштуу Венера Сайпидин жана жарандык активист Адил Турдукулов катышат.

