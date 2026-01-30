Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
30-Январь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 12:30
Нарында жер титиреди

Иллюстрациялык сүрөт.
30-январь күнү саат 8:54те Нарын аймагында жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, силкинүүнүн күчү очогунда 4 баллды түздү.

Андан тышкары Жан-Булак жана Достук айылдарында 3,5 балл, Куланак, Миң-Булак айылдарында 3 балл, Нарын шаарында 2 балл болуп сезилди.

Баштапкы маалыматтар боюнча силкинүүдөн жабыркагандар жок.

Жыл жаңыргандан бери Кыргызстандын түштүгүндө, кыргыз-тажик чек арасында күчү 2,5-3,5 баллды түзгөн бир нече жолку жер силкинүү катталды.

Былтыр март айында очогу Казакстанда болгон жер титирөөнүн толкуну Талас, Чүй облустарында 4-5 баллга жеткен. Айрым райондордо дубалдарынан жарака кеткен үйлөр катталганын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлаган.(ZKo)


