Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
30-Январь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 17:06
Жаңылыктар

31-январдын аба ырайы: Тоолуу аймактарга кар жаайт

31-январда түнкүсүн Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Баткен облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райндорунда кар жаайт. Түнкүсүн айрым жерлерде туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -1…-6, күндуз 3…8

Талас өрөөнүндө түнкүсүн 0…-5, күндүз 3…8

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0…-5, күндуз 3…8

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -5…-10, күндүз 2…7

Нарын облусунда түнкүсүн -18…-23, күндүз -1…-6

Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -2…-4°, күндүз 5…7° болот.

Шерине

XS
SM
MD
LG