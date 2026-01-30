Линктер

30-Январь, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 21:47

Депутат мандатынан айрылабы? Үй-бүлөлүк зомбулукка айыпталган аткаминерлер

Депутат мандатынан айрылабы? Үй-бүлөлүк зомбулукка айыпталган аткаминерлер
Депутат мандатынан айрылабы? Үй-бүлөлүк зомбулукка айыпталган аткаминерлер

Жыл башынан бери аткаминерлердин аялдары үй-бүлөлүк зомбулук тууралуу айтып чыккан бир нече учур болду. Жакында эле Жогорку Кеңештин экс-депутаты Аккулу Бердиевдин жубайы Бермет Ормонова күйөөсү уруп, үйдөн кууганын айтып чыкса, учурдагы парламентарий Элдар Сулаймановдун жубайы Асел Азаматова төрт жолу коргоо ордерин алганы ушул тапта коомчулуктун көңүл чордонунда. “Эже-сиңдилер” берүүсүндө жакындарына зомбулук көрсөткөн мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилиги талкууланды.

