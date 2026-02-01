АКШда өкмөттүн иши жарым-жартылай токтотулду

Ишемби күнү түн ортосунда АКШда ондогон федералдык мекемелердин каржыланышы токтоп, өкмөттүн иши жарым-жартылай токтотулду.
Жарым-жартылай шатдаун Сенат негизги мекемелерди сентябрдын аягына чейин каржылоону караган мыйзам долбоорлор пакетин макулдашкан соң башталды. Документтерди Өкүлдөр палатасы бекитиши керек, анын жыйыны дүйшөмбү күнү өтөрү күтүлүүдө.
The Guardian басылмасы жазгандай, өкмөттүн ишинин токтошу демократ сенаторлор федералдык агенттер Миннеаполисте эки адамды атып өлтүргөндөн кийин Ички коопсуздук министрлигин (МВБ) каржылоого байланышкан мыйзам долбооруна добуш берүүдөн баш тартканына байланыштуу болду. Демократтар бул мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгып, федералдык агенттер үчүн жаңы чектөөлөрдү киргизүүнү талап кылышууда.
Жума күнү демократтар менен республикачылар компромисске келишкен: Сенат көпчүлүк федералдык мекемелердин, анын ичинде Пентагондун, Мамлекеттик департаменттин, Каржы министрлигинин жана Саламаттык сактоо министрлигинин ишин финансылык жылдын аягына - 30-сентябрга чейин каржылоону караган мыйзам долбоорлорун жактырган. Бул пакеттен Ички коопсуздук министрлиги чыгарылып, анын каржылоосу эки жумага гана узартылган. Бул аралыкта мыйзам чыгаруучулар федералдык агенттер үчүн жаңы чектөөлөрдү талкууламакчы.
Мурунку шатдаун 2025-жылдын 1-октябрынан 14-ноябрына чейин созулуп, АКШ тарыхындагы эң узак болгон. Ал 1,4 миллион федералдык кызматкерге таасир эткен: шатдаун маалында алардын көпчүлүгү айлык акысыз иштеген же акы төлөнбөгөн өргүүгө жөнөтүлгөн.
2025-жылдын декабрынан бери Ички коопсуздук министрлиги Миннесота штатында мыйзамсыз мигранттарды кармоо боюнча кеңири операция жүргүзүп келет. АКШ президенти Дональд Трамптын жарлыгы менен бул штатка Иммиграция жана бажы полициясынын (ICE) жана башка кызматтардын болжол менен үч миң федералдык агенти жөнөтүлгөн. 7-январда Миннеаполисте ICE агенти үч баланын энеси, 37 жаштагы Рене Гудду атып өлтүргөн. Ал эми 24-январда ошол эле шаарда Чек ара жана бажы кызматынын кызматкери 37 жаштагы медкызматкер Алекс Преттини өлтүргөн.
Миннеаполисте жана АКШнын башка шаарларында президент Дональд Трамптын миграциялык саясатына жана мыйзамсыз мигранттарды издөө боюнча рейддерди жүргүзүп жаткан федералдык агенттердин ишине каршы нааразылык акциялары өтүүдө.
