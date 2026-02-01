Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
1-Февраль, 2026-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 16:46
Жаңылыктар

Аба ырайы: күн ачык болот

2-февралда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Күндүз Жалал-Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0…-5, күндүз 7…12;

Талас өрөөнүндө түнкүсүн -1…-6, күндуз 6…11;

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0…-5, күндуз 8…13;

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -4…-9, күндүз 3…8;

Нарын облусунда түнкүсүн -16…-21, күндуз -3…-8.

Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.

Абанын температурасы түнкүсүн 0…-2° суук, күндүз 10…12° жылуу болот.

