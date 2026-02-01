Аба ырайы: күн ачык болот

2-февралда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Күндүз Жалал-Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 0…-5, күндүз 7…12;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -1…-6, күндуз 6…11;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0…-5, күндуз 8…13;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -4…-9, күндүз 3…8;
Нарын облусунда түнкүсүн -16…-21, күндуз -3…-8.
Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет.
Абанын температурасы түнкүсүн 0…-2° суук, күндүз 10…12° жылуу болот.
