Милиция Сокулукта үч бала сууга чөгүп каза болгонун билдирди

2-февралда Сокулук районунун Май айылында үч жашы жете элек бала каналга түшүп кетип каза болгонун Чүй облустук милициясы кабарлады. Милицияга маалымат түшүп, ыкчам-тергөө тобу окуя болгон жерге барганга чейин үч баланын тең сөөгү суудан чыгарылган.
Алар “Тез жардам” кызматы барганга чейин эле каза болгон. Текшерүүнүн жүрүшүндө үчөө тең 2021-жылы туулган балдар экени аныкталган.
Каналдын четинде тосмосу жок, ачык болгон жана суунун жээги муз болуп тоңуп турган. Балдар чогуу ойноп жүргөн, сүйлөй албаган бала апасына келип окуяны түшүндүрүүгө аракет кылган. Кийин апасы уулун ээрчип барып, каналга түшүп кеткен балдарды көргөн.
“Алар күн сайын чогуу ойноп жүргөнү, кошуна жашаган, туугандык байланышы бар үй-бүлөлөрдүн балдары экени такталган. Канал алар жашаган үйлөрдөн болжол менен 300 метр аралыкта жайгашкан”, - деп билдирди облустук милиция.
Балдардын сөөгү өлүк сактоочу жайга жеткирилип, тиешелүү соттук-медициналык экспертизалар дайындалган.
Бишкектин аймагында жана Чүй облусунда сууга түшүп кетип каза болгон учурлар утур-утур катталып турат. 29-январда борбор калаадагы Бакай-Ата жаңы конушунда эки бала сууга түшүп, аман калган эмес.
