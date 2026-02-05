Аба ырайы: айрым аймактарда жаан, кар жаайт

6-февралда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жаайт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондорунда кар жаайт.
Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, түнкүсүн айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -1…+4, күндүз 3…8;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн -2…+3, күндүз 3…8;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -1…+4, күндуз 3…8;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 0…-5, күндуз 3…8;
Нарын облусунда түнкүсүн -13…-18, күндүз -1…-6.
Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз жаан, кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, түнкүсүн 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1…3°, күндүз 5…7° жылуу болот.
Шерине