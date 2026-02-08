Линктер

Кышкы Олимп оюндары: Артур Сапарбеков мелдешке 10-февралда чыгат

Кыргызстандык спортчулар Олимп оюндарынын ачылыш аземинде, 6-январь, 2026-жыл.
Кыргызстандык спортчулар Олимп оюндарынын ачылыш аземинде, 6-январь, 2026-жыл.

Италияда өтүп жаткан кышкы Олимп оюндарында кыргызстандык спортчу Артур Сапарбеков лыжа жарышы боюнча классикалык спринтке 10-февралда, ал эми эркин стилде өтүүчү жарышка 13-февралда чыгат.

Кыргызстандык спортчу Тимур Шакиров тоо лыжасы боюнча гигант слаломдон 14-февралда, ал эми слаломдон 16-февралда мелдешет.

Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттиги кабарлады.

XXV кышкы Олимп оюндарында Кыргызстандан эки гана спортчу барган.

Артур Сапарбеков 19 жашта, спорт чебери. Ал 2022-жылы Эл аралык биатлон бирикмеси (IBU) уюштурган биатлон боюнча Кубокко катышып, эл аралык мелдештердеги жолун баштаган. Андан бери жаштар жана чоңдор арасында Дүйнө чемпионаттарына, эл аралык мелдештерге катышып келет. Бир нече эл аралык мелдештерде байге ээси болгон. 2024-жылы Түштүк Кореяда өткөн Жаштардын кышкы Олимпиадасына катышкан. 2025-жылы кышкы Азия оюндарында жарышка чыгып, алдыңкы 20 спортчунун катарына кошулган.

Тимур Шакиров дагы 19 жашта, эл аралык класстагы спорт чебери. Азия чемпионатынын күмүш байге ээси, Борбор Азия Кубогунун жеңүүчүсү. Өспүрүмдөр арасындагы кышкы Олимпиаданын катышуучусу. Дүйнө чемпионаттарына жана эл аралык турнирлерге бир нече жолу катышкан.
Тоо лыжа спорту боюнча өз категорияларында Кыргыз Республикасынын көп жолку чемпиону. Алгачкы күндөн тартып Каракол шаарындагы "Крокус" клубунда машыктыруучу Ирина Волкованын жетекчилиги алдында машыгып келет. Учурда аны Игорь Борисов машыктырат.

Кышкы Олимп оюндары расмий 6-февралда ачылган жана 22-февралда жыйынтыкталат.

