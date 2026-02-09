Кытайдан машине ташууда уруксат кагазын алуу жеңилдеди

Министрлер кабинети Кытайдан автоунаа ташууда уруксат берүү кагаздарын алуу 24 сааттан 10 мүнөткө чейин кыскарганын билдирди.
Өкмөттүн маалыматында 2025-жылы Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда машине ташуу боюнча 130 миң уруксат берилген. Буга чейин ишкер документтердин пакетин даярдап, арыз берип, кагаз түрүндөгү уруксат алуу үчүн Транспорт министрлигине өзү барышы керек болчу. Бул үчүн 24 саатка чейин убакыт кеткен. Эми ал 10 мүнөткө чейин кыскартылды.
Уруксат кагазын электрондук түрдө бекитүү жана берүү үчүн е-Пермит (e-Permit) программасы иштелип чыкты. Ошондой эле онлайн арыздарды жана электрондук капчыктар аркылуу накталай эмес төлөмдөрдү кабыл алуу киргизилген. Тиешелүү мекемелердин ортосундагы маалымат алмашуу “Түндүк” платформасы аркылуу толугу менен электрондук форматка өткөрүлдү.
Өкмөттүн басма сөз кызматы бул тууралуу 9-февралда Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Президенттик администрациянын аппараттык жыйынында “өкмөттүк акселераторлор” программасынын алкагындагы ишке ашырылган эки реформанын жыйынтыгын чыгарган жыйында айтканын билдирди. (BTo)
Шерине