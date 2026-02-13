Калың кардан улам Чаткалга өзгөчө кырдаал режими киргизилди

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (ӨКМ) калың кардан улам 12-февралда Жалал-Абад облусунун Чаткал районуна II даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилгенин билдирди.
Министрликтин маалыматында Бишкек–Ош автожолунун 255–260-чакырымдарында (Пельменный, Элик тилкеси) кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылып, 13-февраль саат 12:00дө ачылды. Жабыркагандар жок. Токтогул районунун “Арал” постунда машинелердин бардык түрүнө улам чектөө киргизилүүдө.
Мындан тышкары Ала-Бука–Жаңы-Базар–Кировка автожолунда бир нече тилкеге кар көчкү түшүп, эки күндөн бери тазалоо иштери жүрүп жатат.
1-февралда саат 23:44 чамасында Түндүк–Түштүк альтернативдүү жолунун Жумгал–Тогуз-Торо райондорунун аралыгындагы “Капчыгай” тилкесинин 275–290-чакырымдарында 11 участокко жалпы көлөмү 10 300 м³ кар көчкү түшкөн.
Тогуз-Торо райондук жарандык коргонуу кызматтары техникасы менен тартылып, жол бир тараптуу ачылды. 17 машине жүргүнчүлөрү менен коопсуз жайга чыгарылды. Ошондой эле 260-чакырымда кар көчкүдөн улам өтө албай калган беш жеңил автоунаанын жүргүнчүлөрү Казарман айылына жеткирилди. (BTo)
