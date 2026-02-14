Казакстандык фигурист Михаил Шайдоров Олимп чемпиону болду

Казакстандык фигурист Михаил Шайдоров Миландагы кышкы Олимп оюндарында алтын медалга ээ болду. Ал эркектер арасындагы жеке программада 291,58 упай топтоп, башка атаандаштарын артта калтырды.
21 жаштагы алматылык фигурист муз үстүндө мекендеши, казак ырчысы Димаш Кудайбергендин ырынын коштоосундагы бийди аткарды.
Михаил Шайдоровдун жеңиши бул спорт сүйүүчүлөрү үчүн күтүүсүз болду. Себеби мелдеш алдында бул программада америкалык Илья Малинин жага жапониялык Юта Кагияма эң күчтүү атаандаштар катары сыпатталып жаткан.
Жыйынтыкта америкалык фигурист өтө көп ката кетирип сегизинчи гана боло алса, Кагияма күмүшкө татыды, коло медалды дагы бир жапон спортчусу Сюна Сано жеңди.
Шайдоровдун жеңиши Казакстандын спорттун бул түрүнөн алгачкы алтын медалы болуп калды. Буга чейин 2014-жылдагы Сочи олимпиадасында маркум фигурист Денис Тен коло медал уткан эле.
Шерине