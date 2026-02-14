Суусамырда кар көчкү алдында калган малчыны издөө уланууда

Жайыл районуна караштуу Суусамыр айыл аймагындагы Бороондуу жайлоосунда көчкү басып калганы айтылып жаткан малчыны издөө 14-февралда да уланды. Издөө ишине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (ӨКМ) 24 куткаруучусу, айыл аймактан 28 адам, 1 милиционер жана ыктыярчылардан кошулуп, жалпы 55 адам чыкты.
Көчкү алдында калган малчыны издөө 13-февралда түнкү саат 3:00дө башталган. Ал күнү куткаруучулар он баш койдун тарпын табышкан.
12-февралда 59 жаштагы Д.А. аттуу малчыны 50 баш кою жана бир аты менен көчкү басып калганы тууралуу маалымат түшкөн. 13-февралда түнү 24 куткаруучу кырсык болгон жерге жөнөп кеткен.
ӨКМ 11-13-февраль күндөрү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу аймактарында көчкү түшүүсү мүмкүн экенин эскерткен.
Министрлик калың кардан улам 12-февралда Жалал-Абад облусунун Чаткал районуна II даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилгенин билдирген.(ZKo)
Шерине