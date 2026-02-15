Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
16-Февраль, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 12:02
Чаткалдагы абал: көчкү тазаланып, жол бир жактуу ачылды

Чаткал. Архив.
Чаткал. Архив.

Ала-Бука – Жаңы-Базар – Кировка автоунаа жолундагы Чапчыма жана Красная Горка – Ак-Таш жолуна түшкөн кар көчкү тазаланып, жол жеңил унаалар үчүн бир тараптуу ачылды.

Чаткал райондук администрациясынын мындай чечими 15-февралда эртең менен чыкты.

Ага ылайык, Терек-Сай айыл өкмөтүнүн “Бузук” аймагындагы постто кармалып турган жеңил автоунаалар кезек-кезеги менен өткөрүлөт. Ал эми көчкүнү тазалап, жолду кеңейтүү иштери аяктаганга чейин жүк ташуучу автоунааларга өтүүгө тыюу салынат.

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги (ӨКМ) калың кардан улам 12-февралда Жалал-Абад облусунун Чаткал районуна II даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргенин билдирген.

Министрликтин маалыматында Бишкек–Ош автожолунун 255–260-чакырымдарында (Пельменный, Элик тилкеси) кар көчкү түшүп, жол убактылуу жабылып, 13-февраль саат 12:00дө ачылган. Жабыркагандар жок. Токтогул районунун “Арал” постунда машинелердин бардык түрүнө улам чектөө киргизилүүдө.

Мындан тышкары Ала-Бука–Жаңы-Базар–Кировка автожолунда бир нече тилкеге кар көчкү түшкөнү кабарланган.

