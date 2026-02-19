19-22-февраль күндөрү аба табынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуу жолдорунда, ашууларда кар көчкү жүрүү коркунучу сакталат. Кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Автоунаалар ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл.
20-февралда түнкүсүн жана күндүз өлкө аймагында жаан-чачын жаабайт. Тоо этектерде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4…9, күндүз 18…23;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 2…7, күндүз 16…21;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 4…9, күндүз 17…22;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -4…+1, күндүз 6…11;
Нарын облусунда түнкүсүн -4…-9, күндүз 0…5;
Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 7…9°, күндүз 21…23° жылуу болот.
Аба ырайы: Күн ачык болот
Шерине