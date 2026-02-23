"Ата бейитте" чек арада курман болгондор эскерилди

23-февралда "Ата бейит" мемориалдык комплексинде Кыргызстандын мамлекеттик чек арада курман болгон жоокерлер эскерилди. Бул тууралуу Мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады.
Эскерүү учурундакурман болгондордун эстелигине гүлчамбар коюлуп, элесине арналып дуба окулду.
Өлкөнүн чек ара коопсуздугун, эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн камсыз кылуу үчүн өмүрүн берген жоокерлерге арналган эстеликке да гүл коюлду.
Эскерүү иш-чарасына жакында эле мамлекеттик чек араны коргоодо көрсөткөн эрдиги үчүн "Мекен баатыры" сыйлыгы менен сыйланган запастагы капитан Султанбек уулу Мирбек да катышты.
Мамлекеттик чек араны коргоп жатып курман болгон аскерлердин урматына тургузулган эстелик 2025-жылдын 28-майында ачылган. Гранит такталарга 2000-жылдан бери болуп келген куралдуу кагылышууларда каза болгон 59 аскер кызматкеринин ысымы жазылган. Алардын 50сү чек арачылар.
Кыргыз-тажик чек арасы такталып бүтө электе ортодо куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар болгон.
Былтыр 13-мартта Бишкекте президенттик администрациянын “Ынтымак ордо” имаратында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери – Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон кол койгон. Алар чек ара келишимин “тарыхый” деп баалашкан.
Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон 31-мартта Тажикстандын Кожент шаарында ратификациялык грамоталар менен алмашуу жөнүндө протоколго кол коюшкан. Бул документ алмашуу менен чек ара тактоодогу делимитация процесси толук бүткөн. (ZKo)
