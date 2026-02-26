Депутат Ажибаев өзү тууралуу жалган маалыматтар тарап жатканын билдирди

Депутат Чыңгыз Ажибаев өзү тууралуу туура эмес маалыматттар тарап, каралоо жүрүп жатканын 26-февралда Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал биринчи вице-спикерлик кызматты өз каалоосу менен тапшырганын, депутат катары ишмердигин уланта берерин билдирген.
“Менин айланамда кимдер ушак таратып, каралоолорду уюштуруп жатканы бүгүн дагы бир жолу ачыкка чыкты. 2-3 адам жана 4-5 фейк аркылуу каралоо компаниясын уюштуруп, анысын эң бийик трибунага алып чыккандарга да Кудай бар. Алар 5 жыл мурдагы шайлоодо колдонгон жомокторун кайра токуп, жалган маалыматтарды орозонун улуу күнүндө таратып жатат. Баарын убакыт көрсөтөт, баарына шайлоочулар тараза”, - деп жазды ал.
26-февралда Ажибаевдин ордуна депутат Медербек Алиев биринчи вице-спикер болуп шайланды.
Ушул жыйында депутат Исманали Жороев Ажибаев боюнча укук коргоо органдары териштирүү жүргүзүшү керектигин айтып чыкты. Ал коомчулукта Ажибаевдин атасынын кылмыштуу дүйнөгө тиешеси бар экени боюнча маалыматтар тарап жатканын белгилеген.
Чыңгыз Ажибаев былтыр парламенттик шайлоодо №1 округдан утуп келип, 17-декабрда парламент төрагасынын биринчи орун басары болуп шайланган. Ал 2021-жылы №1 Лейлек шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңешинин VII чакырылышынын депутаты болуп келген.
Анын атасы Ильяскожо Ажибаевдин кримтөбөл Камчы Көлбаев менен түшкөн сүрөтү интернетке жарыяланып, коомчулуктун талкуусуна түшкөн. УКМК кылмыштуу топтон баш тарттыруу иштери жүргөнүн кабарлап, алардын катарында Ажибаев да болгон.
Чыңгыз Ажибаев жакындарынын криминал менен байланышы тууралуу маалыматтарды четке каккан.
Шерине