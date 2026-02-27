Ноокатта бир бала үчүн чегерилген 585 миң сомдук алимент карызы өндүрүлдү

Ош облусунун Ноокат райондук сот аткаруучулары жашы жете элек бир баланы багуу үчүн чегерилген алиментти төлөбөй келген жарандан карызын өндүрүп, баланын энесине беришти. Бул тууралуу 27-февралда Сот аткаруучулар кызматы билдирди.
Мекеменин маалыматына караганда, ал жаран 2021-жылдын март айынан быйылкы жылдын март айына чейин баласына бир да жолу алимент төлөгөн эмес, жалпы чогулган алименттин суммасы 585 497 сомду түзгөн. Бул өлчөмдөгү алименттик карыз толугу менен баланын энесине өткөрүлүп берилди.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, былтыр 2025-жылы өлкөдө 1 миң 200 киши алимент төлөбөй жүргөнү аныкталган.
Жакында Баткенде 2017-жылдан бери баласына алимент төлөөдөн качып жүргөн жаран эки жылга эркиндигинен ажыратылган. Анын алимент боюнча карызы 500 миң сомдон ашып кеткен.
Сот департаментинин маалыматына ылайык, 59 миңден ашык иш ачык турат. Расмий маалыматка караганда, өлкөдө ажырашкандардын 2% гана балдарына алимент төлөйт.(ZKo)
