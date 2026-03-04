Сауд Арабиясынан келген эки учак Кыргызстанга конду

4-март күнү Жидда-Бишкек багытындагы учак "Манас" аэропортуна, ал эми Жидда-Ош багытындагы учак "Ош" аэропортуна келип конду. Учакта Сауд Арабиясынан кыргызстандык жарандар келишти. Алардын 90у Бишкек, 120сы Ошко жеткирилди.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, тийиштүү тараптар менен сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында, Жиддадан Ошко дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү, Бишкекке дүйшөмбү, шаршемби жана жекшемби күндөрү учак каттап турмак болду.
4-мартта Сауд Арабиясынын Жидда шаарынан эки учакта 210 адам Кыргызстанга жолго чыкканын Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы элчиси Улукбек Марипов билдирген.
Президент Садыр Жапаров 5-мартта Оман мамлекетинен эки учак менен 300 киши алынып келинерин билдирген.
3-мартта Кыргызстандын Ирандагы элчиси Акылбек Кылычев Ирандагы эки кыргызстандык Азербайжандын аймагына чыгарылганын “Азаттыкка” маалымдаган.
Тышкы иштер министрлиги Перс булуңунда 22 миңге жакын кыргызстандык бар экенин 2-марттагы брифингде кабарлаган.
Анын ичинен 10 миңге жакын кыргызстандык Бириккен Араб Эмирликтеринде. Катарда 800дөй, Сауд Арабиясында 5 миңден ашуун жана Израилде 100гө жакын кыргыз жараны бар. Мындан тышкары Кувейт, Бахрейн жана Иорданияда жүргөндөр миңге чукул.
Сауд Арабиясындагы 5 миң киши умра зыяратына баргандар жана миң киши ал жакта туруктуу жашайт. Катарга круиздик саякат менен барган 67 кишинин виза мөөнөтү 7-мартка чейин узартылган.
ТИМ Бириккен Араб Эмирликтеринде жүргөн кыргызстандыктарга коопсуздук чараларын күчөтүп, соңку окуялар боюнча жергиликтүү бийликтин расмий билдирүүлөрүнө жана такталган маалыматтарга гана ишенүүгө чакырган.
АКШ менен Израилдин Иранга каршы биргелешкен согуштук операциясы 28-февралда башталган. Иран ага жооп катары Израилди эле эмес, чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөрдүн аймактарына абадан сокку уруп жатат. (ZKo)
