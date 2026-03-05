Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
5-Март, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:14
Жаңылыктар

Ошто эки милиция кызматкери коррупцияга шектелип кармалды

Иллюстрациялык сүрөт.
Иллюстрациялык сүрөт.

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Ички иштер министрлигинин (ИИМ) Ички иликтөө кызматы менен бирге Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерин кармады.

Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын (ШИИБ) кайгуул кызматкери 2025-жылы августта айдоочулук күбөлүк алууга жардам берүү үчүн эки адамдан жалпы 100 000 (жүз миң) сом акча алган. Акча милиция кызматкерине Мбанк мобилдик тиркемеси аркылуу которулган.

4-март күнү шектүү кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Азыркы учурда тиешелүү тергөө иш-чаралары улантылууда.
Ош ШИИБдин "Сулайман-Тоо" милиция бөлүмүнүн кызматкери акча каражатын опузалап талап кылгандыгы үчүн кармалды.

УКМКнын басма сөз кызматы Ош шаарында дагы бир милиция кызматкери тергөөгө чейинки текшерүүдөн оң чечим чыгаруу үчүн жергиликтүү жарандан 200 доллар талап кылып, акчаны алып жаткан жеринен кармалган. Ал да УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген.

Шектүү тараптан кандайдыр бир комментарий бериле элек. (ZKo)

Дагы караңыз

Алагөзов журналисттерге, ишкерлерге болгон мамиле кайра каралып чыгарын айтты

Журналист Тажибек кызы абактан кат жазып, тилектеш адамдарга ыраазычылык билдирди

Жоомарт Карабаев президентке кайрылып, өзүнө козголгон ишти териштирүүнү суранды

"Ата-энеси Орусияда болчу". Өзгөндө өрт төрт баланын өмүрүн алды

Алдамчылык үчүн эл аралык издөөдө жүргөн эки киши Кыргызстандын аймагынан кармалды

Өздөрүн "күч кызматкерибиз" деп, 11 млн сомго алдап кеткен шектүү топ камакка алынды


Шерине

XS
SM
MD
LG