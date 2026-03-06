Линктер

УКМК Жалал-Абадда "жалган маалымат тараткан" жаран кармалганын билдирди

УКМКнын башкы имараты. Бишкек.
УКМКнын башкы имараты. Бишкек.

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Жалал-Абад облусундагы "аэропорттун курулушу токтотулганы тууралуу жалган маалыматты соцтармактарга тараткан" жаран аныкталып, кармалганын кабарлады.

Мекеменин басма сөз кызматы маалымдагандай, Сузак районунун 32 жаштагы тургуну М.у.Ш. ал видеону тартып алып, таратканын профилактикалык сүйлөшүү учурунда мойнуна алган.

"Кылганына өкүнүчүн билдирип, аны эч кандай жаман ниет менен таратпаганын түшүндүрдү. Жаран менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү", - деп жазылган УКМКнын маалыматында.

Коопсуздук кызматы коомдук-саясий абалды туруксуздаштыруучу туура эмес маалыматтарды тараткандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыларын эскертти.(ZKo)

