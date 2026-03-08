"Күнөө сенде эмес. Ак үйдө кыздар көбөйсүн!" Бишкекте акцияга чыккан кыз-келиндин талабы

Акцияга 100гө жакын адам катышты. Анын катышуучулары “Ак үйдө кыздар көбөйсүн!”, “Аял укугу – адам укугу”, “Күнөө сенде эмес”, “Кыйын кыздын кызымын”, “Кызга кырк үйдөн колдоо”, “Аялзатым, жаша!”, “Аял – жашоо, эркиндик”, “Кыздын үнү – анын укугу” деген чакырык-ураандар жазылган плакаттарды кармап жүрүштү.
Акцияны уюштургандар муну менен аялдардын укугун коргоону, гендердик теңчиликке коомчулуктун көңүлүн бурууну жана кыз-келиндердин үнүн угузууну көздөп жатканын билдиришти.
Буга чейин уюштуруучулар Бишкекте Эл аралык аялдар күнүнө карата Тилектештик маршын өткөрүүгө уруксат берүүнү өтүнүп, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошкон.
Алар тынч жүрүштү Уркуя Салиеванын айкелинен Горький сейил багына чейин өткөрүү ниет кылышкан.
8-мартта жөө жүрүш өткөрүүгө уруксат берүү маселесин парламент трибунасынан Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиева да көтөргөн. Ал калаа бийлигине жана укук тартибин коргоо органдарына кайрылып, кыз-келиндерге тилектештик билдирген иш-чара маанилүү экенин белгилеген.
Бийлик өкүлдөрү коопсуздукка байланыштуу деген жүйө менен жүрүшкө уруксат берген эмес. Горький атындагы сейил бактын ичинде гана акция өткөрүүгө уруксат берилген.
Аялдардын эл аралык күнүнө карата жүрүш Бишкекте бир нече жылдан бери өтүп келетат.
Былтыр өнөктүк “Жаша аялзаты, жаша!” деген ураан менен уюштурулуп, жүрүштүн катышуучулары эски аянттан Горький аянтына чейин басып барышкан.
Анда жүрүшкө 300дүн тегерегинде киши катышкан эле. Кыргызстанда соңку бир нече жылдан бери жарандык акция, митинг өткөрүү шарттары чектелип, ал чектөө соттун чечими менен улам узартылып келатат.
Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун глобалдык индекси (WPS) боюнча Кыргызстан эки жыл катары менен Борбор Азияда кыз-келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылган. Бул рейтингде 2023-жылы Кыргызстан 177 өлкөнүн арасынан 95-орунду ээлеген. Ал эми 2021-жылы талдоого алынган 170 өлкөнүн ичинен 97-орунга түшкөн.
2025-жылдын 11 айында (январь айынан ноябрь чейин) Кыргызстанда ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 19 миң 995 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2024-жылдын алгачкы 11 айына салыштырганда (2024-жыл 15 миң 675 факты катталган) 27,5% же 4320 фактыга көп.
Аялдарды колдоо акциясына былтыр декабрда күйөөсүнүн колунан ажал тапкан Жибек Үрустемованын жана башка зомбулуктун курмандыгы болгон кыз-келиндердин жакындары да катышты. Алар аялдардын укугун коргоого коомду чакырышты.
Шерине