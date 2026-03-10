Орозо айт майрамы 20-мартта белгиленет

Быйылкы Орозо айт майрамы 20-мартка дал келет жана ушул күнү белгиленет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы (муфтият) маалымдады.
Маалыматка ылайык, бул чечим Түрк мамлекеттери уюмуна (ТМУ) мүчө өлкөлөрдүн муфтияттарынын алдындагы фатва кеңешмесинде кабыл алынган.
Кыргызстанда Орозо айы 19-февралда башталган.
Отуз күндүк Орозо толук болбой, 29 күн кармалган учурлар болот. Диний аалымдар муну асмандагы Айдын көрүнүшүнө дал келүү менен байланыштырып келишет. (ZKo)
