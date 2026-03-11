Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
11-Март, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 13:02
Жаңылыктар

Депутат Кожокулова сотторго басым кылбоого чакырып, президент ага жооп берди

Гуля Кожокулова.
Гуля Кожокулова.

Жогорку Кеңештин депутаты Гуля Кожокулова президент Садыр Жапаровду сот системасын реформа кылууга чакырды. Бул тууралуу ал 11-мартта мамлекет башчы катышкан парламенттин жыйынында айтты.

“Биз соттордун кураторлорун жок кылуу боюнча маселени чече алабызбы. Соттордун өздөрү УКМКнын кызматкерлери куратор экенин айтып жатышат. Мен аты-жөндөрүн билбейм, бирок соттор өздөрү айтып жатышат”, - деди ал.

Садыр Жапаров депутатты “сотторду көзөмөлдөйт” делген адамдардын аттарын так атоого чакырып, азыр мындай кураторлор жок экенин айтты. Бирок ошол эле кезде мындай адамдар буга чейин болгонун да билдирди.

“Буга чейин болгон моюнга алыш керек. Болуптур. Анын баарын билдим. Мындан ары андай жок. УКМК, ИИМ, прокуратура ар ким өз ишин аткарат. Мурда администрациянын бөлүм башчысы өзү сот, өзү прокурор, өзү милиция болчу. Биз аны деле көрбөдүкпү. Азыр андай жок”, - деди президент.

Садыр Жапаров тиешелүү адамдарга сотторго буйрук берип, алардын ишине кийлигишпегиле деген талап коюлганын, судьялар эч ким чалып тапшырма бербей турганын кошумчалады. (BTo)

Дагы караңыз

Жогорку Кеӊештин экс-депутаты Куванычбек Конгантиев кармалды

Президент Жапаров Кыргызстанда митинг-пикеттерге тыюу жок экенин айтты

Матраимовдун өкүл баласы Сайпидиновдун иши сотто карала баштады

Садыр Жапаров УКМКдан жабыр тарттым деген ишкерлердин арыздары караларын айтты

Президент айрым депутаттар "элди бөлүп-жарууга" аракет кылганын айтты

Жапаров: Министрликке сунушталган он талапкердин тогузу таза эмес болуп чыкты

Бишкек–Ош жолунда жүк ташуучу унаага чектөө уланууда

Махабат Тажибек кызы түрмөдөн тергөө абагына которулат

Токмоктун мурдагы мэри абактан чыгып, иш кайра кароо үчүн райондук сотко жөнөтүлдү

Улуттук банк валюта базарына 140 млн доллар сатты

"Журналисттерди коргоо комитети" Жогорку соттун Тажибек кызы боюнча чечимин кубаттады

Шерине

XS
SM
MD
LG