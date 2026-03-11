Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
11-Март, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 14:36
Жаңылыктар

12-марттын аба ырайы: Айрым жерлерде кар жаайт

12-мартта түнкүсүн Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде, Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз жаан-чачын жаабайт.

Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, түнкүсүн Ысык-Көл акваториясында 15-20 метрге жетет.

Абанын температурасы:

Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн -8…-13, күндүз -3…+2

Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -4…-9, күндүз 3…8

Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -7…-12, күндүз 0…5

Нарын облусунда түнкүсүн -11…-16, күндуз 0…-5

Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -11…-13°, күндүз -1°…+1° болот.


